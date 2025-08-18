Путин, идущий по красной дорожке, которую ему расстилают американские солдаты, – это, конечно, бесконечно мерзкая картина. Но хорошо, что не только для нас, но и для американцев. Если это и позор для кого-то, то точно не для Украины. Трудно на фоне такой картинки продавать, что ты стал "великим снова".

Как лидеры ЕС взялись вместе убеждать Трампа?

Но вот что важно для нас, так это то, как сильно сейчас Европа поддерживает Украину. Это на уровне символов важно, и в практической плоскости, когда не дает Дональду Трампу давить на Украину так сильно, как ему бы хотелось. Об этом пишет Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

Но прежде всего о символах и символизме. Потому что очень часто у нас слышатся голоса, что Украина никому не нужна. Мол, Европе нужны наши люди и наши земли, а потому она загоняет нас в долги. Что на самом деле Украину никогда не возьмут в ЕС. И кучу другого дер*ма, что так радостно распространяют российские и пророссийские источники.

А правда в другом. Правда в том, что ради поддержки Украины абсолютно все европейские лидеры собираются вместе. В августе. В сезон отпусков. Три дня подряд как минимум посвящают исключительно поддержке Украины. Беспрецедентной делегацией летят в Вашингтон. Потому что, как известно, вместе и Трампа легче убеждать. Трудно вспомнить хоть один подобный пример за последние десятки лет.

А это означает, что Украина и война России против Украины – очень важны для Европы. Для ведущих стран Европы. Что ЕС и его лидеры не выходят из позиции: "Да пусть эта война закончится хоть как-то, а там подумаем".

Да, конечно, они исходят и из собственных интересов. Но в этом же и фишка – успешная Украина теперь в интересах Европы. Не бедная провинция и буферная зона где-то на восточной границе богатой Европы. Совсем нет. Так сильно вкладываться можно только в того, кто действительно важен для тебя.

Еще раз надо подчеркнуть – когда руководители ведущих стран Европы, самых успешных и богатых стран мира, собираются вместе и тратят три дня для того, чтобы поддержать Украину – это очень важно. Причем они все имеют интерес иметь хорошие отношения с США, но не боятся рисковать раздражать Трампа. Идут на этот риск ради поддержки Украины.

Кстати, это также говорит и о том, что европейские ценности – не пустые слова. Они действительно существуют.

Как Европа демонстрирует беспрецедентную поддержку?

Мы часто смеемся над Европой. Что странно, когда бедный и больной смеется над состоятельным и здоровым. Но это факт. Часто говорим, что в отличие от нас, Европа не готова. Не хочет. Забывая, что мы сами бы на месте Европы так же провожали бы российские дроны только взглядом, если бы, например, имели мир с Россией, а Владимир Путин решил напасть на Беларусь. Но сейчас именно Европа является взрослым в комнате. Именно ЕС помогает Украине держаться.

Военная поддержка Украины, даже на фоне ухода США, в этом году уже больше, чем в прошлом. Европа готова помогать и дальше. Именно Европу сейчас ненавидят российские пропагандисты, которые начинали эту войну с борьбы против проклятых англосаксов. Теперь они незаметно говорят, что Россия всю жизнь дружила с американцами, а вот эти европейцы…

Сейчас много поводов для пессимизма и много усталости. Но среди всего этого на четвертый год войны мы видим картину поддержки Украины всеми ведущими нациями Европы. Лидеры которых готовы звонить в Киев и говорить железным голосом, что реформы важны, но так же спешат на помощь Украине при внешних вызовах. Защищая Украину как от внешней агрессии, так и от хронических болезней.

Все это мы увидели в течение месяца. А это не может не радовать. Что не может не быть проявлением того самого света в конце тоннеля.