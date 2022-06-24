В ЕС обнаружили злоумышленников, продававших украинских беженцев в рабство

К сожалению, некоторые злоумышленники используют войну в Украине для торговли людьми, похищая и используя в своих целях вынужденных переселенцев. Ряд европейских стран объединили усилия, чтобы бороться с этим явлением.

23 мая 2022 года EMPACT организовал общий хакатон против преступных сетей, привлекающих украинских беженцев к сексуальной и трудовой эксплуатации через вебсайты и платформы социальных сетей.

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Правоохранители обнаружили 9 подозреваемых

Онлайн-расследование было сосредоточено на мониторинге постов, которые предлагают помощь беженцам в транспортировке, размещении и устройстве на работу. Специалисты отслеживали сайты знакомств и рекрутинговые сайты, а также платформы, предлагающие сексуальные услуги.

В течение дня следователи искали подозрительную рекламу, ориентированную на украинских беженцев, изучали сообщения, полученные от граждан, и анализировали все индикаторы потенциальной торговли людьми в целях сексуальной и трудовой эксплуатации.

Всего было отслежено 125 онлайн-площадок, из них 42 онлайн-платформы, которые подозреваются в связях с торговлей людьми и 6 онлайн-платформ, точно связанных с этими преступлениями. В ходе расследования правоохранители обнаружили 9 подозреваемых в торговле людьми и установили 9 возможных жертв. Начато 15 новых расследований.

Как злоумышленники привлекают людей

Подозрительные действия, связанные с торговлей людьми, обнаружили на широком спектре платформ. Многие объявления были написаны на русском языке.

Да, видно, что ряд интернет-магазинов и вебсайтов делают значительные шаги для борьбы с неправомерным использованием своих платформ. Однако правоохранители обнаружили значительное количество подозрительных предложений работы, например для украинских женщин. Некоторые вакансии были охарактеризованы как "фотосессия". Следователи обнаружили попытки заманивания жертв предложениями "светлого будущего". Обычно к сексуальной эксплуатации людей привлекают именно так.

В расследовании приняли участие 14 стран, помогал Европол

В поисках злоумышленников приняли участие правоохранительные органы 14 государств-членов ЕС, а именно: Австрии, Кипра, Дании, Германии, Венгрии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Португалии, Румынии, Словении, Испании, Великобритании. Следователи отслеживали различные онлайн-платформы, чтобы выявить криминальные сети, пытающиеся вербовать уязвимых вынужденных переселенцев из Украины.

Европол поддерживал координацию оперативной деятельности, способствовал обмену информацией и обеспечивал аналитическую поддержку. В день операции Европол активировал виртуальную команду для облегчения обмена информацией в режиме реального времени, а специальный аналитик сверял оперативную информацию по базам данных Европола. Это обеспечило дальнейшие следственные связи с офицерами соответствующих национальных правоохранительных органов, участвовавших в расследовании.

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Как не стать жертвой торговли людьми во время эвакуации и выезда за границу

пользуйтесь услугами проверенных перевозчиков;

перед поездкой проверьте информацию и выберите безопасный маршрут и обязательно сообщите о нем своих близких;

договоритесь с близкими о кодовом слове, которое будет означать, что вы в опасности и нуждаетесь в помощи;

не садитесь в машину одни, передвигайтесь группами, не оставляйте детей без присмотра;

обсудите с перевозчиком условия проезда и расскажите об этом родственникам или близким;

никогда и никому не давайте свои документы;

разбейте наличные деньги на несколько частей, оденьтесь просто и спрячьте драгоценности;

заранее сохраните контакты людей и организаций, которые могут помочь;

поселяйтесь только в зарегистрированных местах жительства;

трудоустраивайтесь официально, пользуйтесь услугами только официальных медицинских учреждений;

в случае малейшего подозрения сообщайте в соответствующие службы.



Как не стать жертвой торговли людьми во время эвакуации и пересечения границы / Фото с телеграммы ГНСУ



Номера телефонов горячих линий и чаты помощи для беженцев в странах Европы / Фото с телеграмму ГНСУ

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