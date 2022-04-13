Для предотвращения таких инцидентов пограничники подготовили специальную памятку. В ней сказано, какие правила нужно соблюдать при эвакуации и пересечении границы.

Главное Оккупанты блокируют эвакуацию, ВСУ уничтожили почти 20 тысяч россиян: главное за 49 день войны

Как не стать жертвой торговли людьми во время эвакуации и пересечения границы

Как не стать жертвой торговли людьми во время эвакуации и пересечения границы / Фото с телеграма ГПСУ

Номера телефонов горячих линий и чаты помощи для беженцев в странах Европы / Фото с телеграма ГПСУ