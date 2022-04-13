Для предотвращения таких инцидентов пограничники подготовили специальную памятку. В ней сказано, какие правила нужно соблюдать при эвакуации и пересечении границы.
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Как не стать жертвой торговли людьми во время эвакуации и пересечения границы
Как не стать жертвой торговли людьми во время эвакуации и пересечения границы / Фото с телеграма ГПСУ
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