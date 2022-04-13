Для запобігання надалі таких інцидентів прикордонники підготували спеціальну пам'ятку. В ній сказано, яких дотримуватись правил під час евакуації та перетині кордону.

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Як не стати жертвою торгівлі людьми під час евакуації та перетину кордону



Як не стати жертвою торгівлі людьми під час евакуації та перетину кордону / Фото з телеграму ДПСУ



Номери телефонів гарячих ліній й чати допомоги для біженців у країнах Європи / Фото з телеграму ДПСУ