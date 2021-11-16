ЕС занял пассивную роль, – эксперт объяснила, как Армения оказалась в ловушке

Азербайджан и Армения обменялись новыми обвинениями в обстрелах на границах. Серия конфликтных ситуаций происходила с 8 по 15 ноября. По информации СМИ, есть армянские военные, которые попали в плен. Мы спросили у эксперта и политической исследовательницы Анжелы Мнацаканян о реакции мира на перманентное напряжение и вызовы для Армении.

Возможна ли новая война?

О возможности развертывания конфликта с новой силой говорят еще с лета 2021 года. Только год прошел с затишья "второй Карабахской войны", а Армения и Азербайджан не могут снизить уровень напряжения в регионе.

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По словам исследовательницы Анжелы Мнацаканян, специализировавшейся на изучении Карабахского конфликта в Колледже Европы и Ереванском государственном университете, Армения пока не может ответить на агрессию, и существует несколько причин:

Военный бюджет Азербайджана более чем втрое превышает весь бюджет Армении.

Азербайджан полностью поддерживает Турция.

Армянское общество глубоко травмировано; почти каждая семья в Армении пострадала от войны.

Армения должна думать об армянских военнопленных (отметим, что Азербайджан называет их "военными преступниками" – 24).

Роль России и других заинтересованных сторон

Отметим, что тема военнопленных чувствительна для обеих сторон. Большинство было задержано в 2020 году на территории Азербайджана уже после соглашения о перемирии от 10 ноября, говорят азербайджанские эксперты, поэтому там их и называют "диверсантами". Армения же жалуется на аресты и захват в плен.

ЕС выбирает пассивную роль в этом конфликте. Сейчас ситуацией руководит Россия: при посредничестве России были подписаны все перемирия (1994, 2016, 2020 гг.),

– напомнила Анжела Мнацаканян.

По ее словам, "российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе; локальные "минивойны" прекращаются благодаря российскому посредничеству".

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"Анализируя политический дискурс ЕС по Нагорному Карабаху, можно считать, что это двойные стандарты. Во время мира ЕС никогда не говорит одно и то же для обеих сторон: разговаривая с Азербайджаном, ЕС настаивает на территориальной целостности, говоря с Арменией, на "мадридских критериях" (неприменение силы, территориальная целостность; равные права и самоопределение народов). Во время войны ЕС делает безадресные заявления, обвиняя обе стороны", – прокомментировала политический аналитик.

Анжела Мнацаканян является автором ряда научных статей о военной политике Армении / Фото из личного архива автора

Газовый вопрос

ЕС и Великобритания, учитывая стратегическую важность энергетики" и Южного газотранспортного коридора, тоже влияют на ситуацию.

Важно История – удобный инструмент для манипуляций, – медиаэксперт из Азербайджана

"Сейчас Азербайджан является важным энергетическим партнером для ЕС и играет ключевую роль в выводе каспийских энергетических ресурсов на рынок ЕС", – пояснила Анжела Мнацаканян.

Южный газотранспортный коридор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил этот проект, который идет в обход РФ, из Азербайджана через Грузию и всю территорию Турции. Для ЕС очень важным является Трансадриатический газопровод – Trans Adriatic Pipeline (TAP) – европейская часть Южного газового коридора, которая способна обеспечить относительную независимость от российского рынка.

По ее словам, также неуклонно растет влияние Реджепа Тайипа Эрдогана (президента Турции – 24) в мусульманских странах, что автоматически диктует политику в отношении Армении и Нагорного Карабаха.