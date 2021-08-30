Мы разделили наш второй разговор из серии о конфликте Азербайджана и Армении на смысловые части, которые помогают понять контекст. Сеймур Казымов также известный военный журналист и работал на фронте во время обострения в 2020 году, потому может объяснить нюансы с "военнопленными", разминированием, делимитацией и демаркацией границ.

Первый материал серии Без диалога, но с амбициями: суть конфликта Армении и Азербайджана

Конфликт и история

В вопросе Нагорного Карабаха армяно-азербайджанский политический дискурс в первую очередь упирается в историю. Армянская сторона утверждает, что Нагорный Карабах был передан Азербайджану Сталиным в 20-х годах прошлого века, в то время как азербайджанская сторона утверждает обратное, аргументируя, что такого пункта в известном документе нет.

Словом, обращение к истории не всегда играет положительную роль, когда речь идет о конфликтах, и тем более - способах их разрешения. Основным ресурсом, которым нужно руководствоваться в территориальных спорах – является международное право.

Наиболее убедительное объяснение в том, что на момент вступления Азербайджана и Армении в члены ООН, Карабах и прилегающие к нему территории являлись частью Азербайджана. Во времена СССР Нагорно-Карабахская автономная область была частью Азербайджана. И ООН признает территориальную целостность Азербайджана именно в таком именно в таком же составе.

История очень удобный инструмент для манипуляций, и если решать спорные вопросы через историческую подоплеку, придется полностью перекроить политическую карту мира.

К примеру, греки будут претендовать на возвращение Стамбула. Германия должна потребовать от России, чтобы она вернула Калининград и так далее. В разное время некоторые земли входили в состав разных территорий.

Абсурдно представлять историю как абсолютную реальность, а также применять ее к урегулированию конфликтов. Вот почему нам нужно обращаться к международному праву – на то, что говорят ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейский Союз.

Абсурдно представлять историю как абсолютную реальность, считает журналист / Фото euneighbours.eu

У них имеются резолюции о территориальной целостности и суверенитете государств. СБ ООН также принял четыре резолюции по урегулированию карабахского конфликта. В них четко указано, что все воинские части Армении должны быть выведены с территории Азербайджана. Если бы политическое руководство Армении пошло по этому пути, 44-дневной тяжелой и кровопролитной войны можно было бы избежать. Короче говоря, историю нужно оставить историкам!

Территория и будущее зоны конфликта

Несомненно, армянское население проживало в Нагорном Карабахе. И их количество было достаточно большим, и никто этого не оспаривает.

В настоящее время азербайджанцы являются второй по численности национальностью Грузии. В Иране также проживает многомиллионное азербайджанское население. Но, исходя из этого, неверно было бы считать, что наличие национального большинства дает право претендовать на территории. Русские составляют большинство в Крыму, Донецкой и Донбасской областях Украины. Насколько справедливо считать эти земли российскими?!

По завершении 44 дневной войны азербайджанская сторона приступила к процессу делимитации и демаркации границ с Арменией по картам СССР.

К сожалению, когда одна из сторон игнорирует международное права и затягивает вопрос делимитации это процесс не обходится без пограничных инцидентов. За это время уже несколько раз на границе был нарушен режим прекращение огня и имеются погибшие и раненые среди военнослужащих с обеих сторон.

Политические силы в Азербайджане считают, что военно-политическое руководство Армении заинтересовано в сохранение напряженности. Цель Армении состоит в том, чтобы вовлечь в этот процесс военный блок ОДКБ, инициированный Россией, и членом которого является и Армения.

Эту карту Армения пыталась задействовать и в ходе Второй Карабахской Войны, подвергая обстрелу мирные города и села, провоцируя Азербайджан на ответные действия, что дало бы повод для вмешательства ОДКБ.

ОДКБ Международная организация по вопросам безопасности, участниками которой являются в настоящее время шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Эксперты часто говорят о ключевой и опасной роли Кремля в этом объединении.

Однако, официальный Баку не поддался на эти провокации и осуществлял военные действия сугубо на территории Азербайджана (на оккупированных территориях Азербайджана). К слову, в ходе обстрелов мирных, спящих городов, осуществляемых ВС Армении, погибло более 100 гражданских лиц, в том числе, 12 детей.

В настоящее время осуществляется процесс делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном. Армения же поддерживает размещение на границе с Азербайджаном российских войск. Это не первый опыт – фактически государственная граница Армении с Турцией уже давно охраняется российскими пограничниками.

Карты минных полей и "военнопленные"

Одним из объектов обсуждения после 44-дневной войны между сторонами была тема так называемых "военнопленных". Учитывая, что они были задержаны на территории Азербайджана после соглашения от 10 ноября, азербайджанская сторона считает их диверсантами или террористами.

В настоящее время идут судебные процессы по делу армянских военных, обвиняемых в совершении провокационно-террористических и других действий на территории Азербайджана. Несколько групп уже были осуждены на разные строки лишения свободы, некоторые из осужденных были возвращены домой. Судьбу остальных решит суд.

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Еще одна важная тема – карты минных полей. За время после войны на освобожденных территориях Азербайджана в результате подрыва на минах погибли 23 и получили увечья 36 гражданских и военных лиц, в том числе двое сотрудников СМИ.

Военно-политическое руководство Армении изначально отрицало существование таких карт. Однако, в результате обращений Азербайджана и вмешательству международного сообщества Армения все же предоставила Азербайджану карты минных полей трех освобожденных районов в обмен на 15 задержанных армянских военнослужащих.

Крайний случай разногласий (25 – 26 августа) – 21-километровый участок дороги Горис-Капан. Служба национальной безопасности Армении сообщала, что азербайджанская сторона заблокировала несколько участков международного значения (дорога связывает Армению с Ираном). Госпогранслужба Азербайджана заявляла о нападении на пограничника и объясняла свои действия реакцией на ситуацию. Сейчас дорога разблокирована.

Какова роль России

Россия является основным поставщиком оружия в Армению, в армянском городе Гюмри расквартирована 102 военная база России, государственная граница Армении охраняется российскими пограничниками, экономика Армении в основном зависит от России, Армения является членом ОДКБ и Евразийского союза – перечисления этих фактов достаточно, чтобы оценить место Москвы в этом конфликте.

Автодорога Горис-Капан / Фото wikipedia.org

После войны российские солдаты в качестве миротворческих войск размещены и на территории Азербайджана – не контролируемый территории страны, где проживает армянского населения Карабаха.

Настоящее время российский солдат находится в Азербайджане под именем миротворец. Азербайджан такая ситуация не удовлетворяет, так как у нас знают, "что, где есть русский сапог, мира не будет".

Согласно документу от 10 ноября, российские миротворческие войска будут находиться в этих местах в течение 5 лет, но уверенности в этом нет. Цель России – утвердиться на Южном Кавказе. В настоящее время она находится в Азербайджане, Армении и в грузинских Абхазии и Южной Осетии.

Что касается миротворческой миссии, то "миссия" российской армии в Приднестровье, Крыму, Абхазии и Южной Осетии известна всем.

Следует отметить, что правительство Азербайджана не полностью удовлетворено деятельностью российских миротворцев. Это неоднократно было отмечено и главой азербайджанского государства: "Мы знаем обо всем, что происходит на этих территориях", – сказал он. Однако 11 августа министерство обороны Азербайджана впервые выступило с заявлением, в котором говорится, что "российские миротворческие силы должны прекратить размещение армянских сил на территориях Азербайджана, где они временно дислоцированы в соответствии с положениями трехстороннего заявления". В тот же день посол Ирана в Азербайджане был вызван в МИД для вручения ноты протеста против несанкционированных поездок иранского грузового транспорта по территории Карабаха.

Роль Турции

Турция всегда в открытую поддерживала Азербайджан и как стратегический партнер, и как дружественное, братское государство. Из-за “оккупационной политики Армении по отношению к Азербайджану” турецкое государство еще в 1993 году прекратило дипломатические отношения и закрыло свои границы с Арменией.

Так что, неудивительно, что Турция поддерживает Азербайджан как в политическом, так и военном отношении. В недавней войне важнейшую роль сыграла военная техника турецкого производства. В качестве примера можно привести и израильские HAROP. Азербайджанское государство ежегодно тратит большие деньги государственного бюджета на военный сектор и сектор безопасности.

HAROP куплены официально / Фото wikipedia.org

Позиция ЕС

Европейский Союз неоднократно критиковал Азербайджан за нарушение демократии, прав человека, свободы слова и свободы собраний. Однако в вопросах территориальной целостности государства Европы всегда выражали свою поддержку Азербайджану и принимали резолюции, подтверждающие это. Евросоюз также активно участвовал в налаживание диалога между гражданскими обществами Армении и Азербайджана.