В ведомстве отметили, что инцидент с военным случился 22 августа, примерно в 21:00 (20:00 – по киевскому времени).

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Офицер Из Армении случайно оказался в Азербайджане

Старший лейтенант воинской части N Минобороны Армении без разрешения высшего командования покинул место постоянной дислокации, после чего с ним была потеряна связь, – рассказали в министерстве.

По предварительной информации, он заблудился из-за плохой видимости. В результате военный оказался на азербайджанской стороне.

После этого начали поисково-спасательные операции. При посредничестве российской стороны Армения пытается подтвердить присутствие военнослужащего на азербайджанской земле.

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