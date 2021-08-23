У відомстві зазначили, що інцидент з військовим трапився 22 серпня, приблизно о 21:00 (20:00 – за київським часом).

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Офіцер З Вірменії випадково опинився в Азербайджані

Старший лейтенант військової частини N Міноборони Вірменії без дозволу вищого командування покинув місце постійної дислокації, після чого з ним було втрачено зв'язок, – розповіли у міністерстві.

За попередньою інформацією, він заблукав через погану видимість. У результаті військовий опинився на азербайджанській стороні.

Після цього розпочали пошуково-рятувальні операції. За посередництва російської сторони Вірменія намагається підтвердити присутність військовослужбовця на азербайджанській землі.

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