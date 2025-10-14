Еще 13 фур антидронових сетей: проект "Паутина" продолжает спасать жизни на фронте

Волонтерский проект "Павутиння", который объединяет общественные организации, благотворительные фонды, бизнес и неравнодушных украинцев, передал военным еще 13 фур антидронових сеток. Это очередная партия стратегического материала, который уже в ближайшее время отправится на самые горячие участки фронта.

Инициатива превращает отработанные рыболовецкие и сельскохозяйственные сети в эффективную защиту от вражеских FPV-дронов. Такие сетки накрывают технику, блиндажи, командные пункты и позиции, спасая жизни бойцов и помогая сохранять военное имущество.

К реализации проекта присоединились ОО "Фонд Течение" Олега Крота, ОО "Союз предпринимателей кино и телеиндустрии" под руководством Артема Колюбаева, БФ "Батальон Волонтер" (соучредители Роман Бочкала и Игорь Бондарчук), а также десятки меценатов и волонтерских сообществ по всей стране.

Каждая такая сетка – это шанс на жизнь. Мы наращиваем темпы, потому что потребность фронта колоссальная. На этот раз – 13 фур антидронових сеток, и это лишь часть большого потока помощи. Я лично отвечаю за логистику и доставку, чтобы грузы без задержек доходили до военных. Мы работаем, пока наши защитники держат линию,

– рассказал Олег Крот, руководитель ОО "Фонд Течение".

"Когда видишь, как наши сетки реально спасают – уменьшают поражения техники, сохраняют жизнь ребят – понимаешь, ради чего это все. Это не просто гуманитарка, это оборонная инициатива, работающая ежедневно", – добавил Артем Колюбаев, председатель ОО "Союз предпринимателей кино и телеиндустрии".

Проект "Паутина" с каждым месяцем набирает обороты: только за последний период на фронт передано более 100 фур материала – тысячи тонн, ставших элементом оборонной инфраструктуры страны. Волонтеры отмечают: эти объемы стали возможными благодаря слаженному взаимодействию общин, бизнеса и обычных людей, которые не остаются в стороне.

Несмотря на усталость и продолжительность войны, украинское общество продолжает сплачиваться вокруг помощи армии. Потому что пока наши воины рискуют жизнью на передовой, тыл должен быть их надежным плечом – с ресурсами, поддержкой и верой.

Мы все часть общей обороны – кто-то держит оружие, кто-то поставляет защиту. И пока идет война, "Паутина" не прекращает плести свое дело,

– подытожил Олег Крот.