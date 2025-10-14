Ще 13 фур антидронових сіток: проєкт "Павутиння" продовжує рятувати життя на фронті

Волонтерський проєкт "Павутиння", який об'єднує громадські організації, благодійні фонди, бізнес і небайдужих українців, передав військовим ще 13 фур антидронових сіток. Це чергова партія стратегічного матеріалу, який уже найближчим часом вирушить на найгарячіші ділянки фронту.

Ініціатива перетворює відпрацьовані риболовецькі та сільськогосподарські сітки на ефективний захист від ворожих FPV-дронів. Такі сітки накривають техніку, бліндажі, командні пункти та позиції, рятуючи життя бійців і допомагаючи зберігати військове майно.

До реалізації проєкту долучилися ГО "Фундація Течія" Олега Крота, ГО "Спілка підприємців кіно та телеіндустрії" під керівництвом Артема Колюбаєва, БФ "Батальйон Волонтер" (співзасновники Роман Бочкала та Ігор Бондарчук), а також десятки меценатів і волонтерських спільнот по всій країні.

Кожна така сітка – це шанс на життя. Ми нарощуємо темпи, бо потреба фронту колосальна. Цього разу – 13 фур антидронових сіток, і це лише частина великого потоку допомоги. Я особисто відповідаю за логістику та доставку, аби вантажі без затримок доходили до військових. Ми працюємо, поки наші захисники тримають лінію,

– розповів Олег Крот, керівник ГО "Фундації Течія".

"Коли бачиш, як наші сітки реально рятують – зменшують ураження техніки, зберігають життя хлопців – розумієш, заради чого це все. Це не просто гуманітарка, це оборонна ініціатива, що працює щодня", – додав Артем Колюбаєв, голова ГО "Спілка підприємців кіно та телеіндустрії".

Проєкт "Павутиння" з кожним місяцем набирає обертів: лише за останній період на фронт передано понад 100 фур матеріалу – тисячі тонн, що стали елементом оборонної інфраструктури країни. Волонтери зазначають: ці обсяги стали можливими завдяки злагодженій взаємодії громад, бізнесу та звичайних людей, які не залишаються осторонь.

Попри втому та тривалість війни, українське суспільство продовжує згуртовуватись навколо допомоги армії. Бо поки наші воїни ризикують життям на передовій, тил має бути їхнім надійним плечем – із ресурсами, підтримкою та вірою.

Ми всі частина спільної оборони – хтось тримає зброю, хтось постачає захист. І поки триває війна, "Павутиння" не припиняє плести свою справу,

– підсумував Олег Крот.