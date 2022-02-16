Еще 65 тысяч украинцев вакцинировались против COVID-19: сколько людей получили бустер

В Украине за сутки 15 февраля вакцинировали против коронавируса 65 805 человек. Из них более 17 тысяч прошли ревакцинацию.

Суточная статистика вакцинации

В частности, первую дозу вакцины получили 18 247 человек, вторую дозу – 29 307 человек. Также, по данным Минздрава, дополнительную дозу получили 542 человека, а бустерную дозу – 17 709 человек.

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Прививки проводили 960 мобильных бригад по иммунизации, 3 279 пунктов прививки и 423 центра вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

Предварительно в Минздраве назвали пятерку антилидеров по вакцинации населения, это: Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Волынская и Ровненская области. В то же время области-лидеры по прививкам против COVID-19 – это Луганская, Харьковская и Полтавская.

С начала вакцинальной кампании привито 15 613 185 человек, из них получили первую дозу – 15 613 183 человека, получили две дозы – 15 014 883 человека.

Получили дополнительную дозу – 24 747 человек, бустерную дозу – 599 058 человек.

Всего проведено 31 251 871 прививка.

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 948 648,

Coronavac – 4 981 201,

AstraZeneca – 1 638 634,

Moderna – 1 536 835,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала