В больницы госпитализировали 3640 человек с выраженными симптомами COVID-19, тогда как еще вчера это количество госпитализированных составляло 1889.

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За сутки от осложнений коронавируса умерли 310 пациентов. Взамен выздоровели 27 684 человека.

Украинские лаборатории провели 14 1367 тестов на выявление коронавируса разными методами, в том числе методом ПЦР – 6 2931.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев – 4378;

Винницкая область – 667;

Волынская область – 1012;

Днепропетровская область – 1952;

Донецкая область – 1757;

Житомирская область – 957;

Закарпатская область – 492;

Запорожская область – 1597;

Ивано-Франковская область – 542;

Киевская область – 1259;

Кировоградская область – 541;

Луганская область – 738;

Львовская область – 919;

Николаевская область – 928;

Одесская область – 2847;

Полтавская область – 1523;

Ровненская область – 1007;

Сумская область – 1159;

Тернопольская область – 624;

Харьковская область – 1765;

Херсонская область – 785;

Хмельницкая область – 1439;

Черкасская область – 1112;

Черновицкая область – 429;

Черниговская область – 1084.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая статистика

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 603 930 случаев заболевания. По состоянию на 16 февраля поправились – 3 839 314 человек.

Впрочем, жертвами коронавируса, к сожалению, стали 103 565 жителей страны.

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