В больницы госпитализировали 3640 человек с выраженными симптомами COVID-19, тогда как еще вчера это количество госпитализированных составляло 1889.

Внимание В Украине тяжелобольные пациенты смогут бесплатно получать инновационные лекарства: условия

За сутки от осложнений коронавируса умерли 310 пациентов. Взамен выздоровели 27 684 человека.

Украинские лаборатории провели 14 1367 тестов на выявление коронавируса разными методами, в том числе методом ПЦР – 6 2931.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

  • г. Киев – 4378;
  • Винницкая область – 667;
  • Волынская область – 1012;
  • Днепропетровская область – 1952;
  • Донецкая область – 1757;
  • Житомирская область – 957;
  • Закарпатская область – 492;
  • Запорожская область – 1597;
  • Ивано-Франковская область – 542;
  • Киевская область – 1259;
  • Кировоградская область – 541;
  • Луганская область – 738;
  • Львовская область – 919;
  • Николаевская область – 928;
  • Одесская область – 2847;
  • Полтавская область – 1523;
  • Ровненская область – 1007;
  • Сумская область – 1159;
  • Тернопольская область – 624;
  • Харьковская область – 1765;
  • Херсонская область – 785;
  • Хмельницкая область – 1439;
  • Черкасская область – 1112;
  • Черновицкая область – 429;
  • Черниговская область – 1084.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая статистика

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 603 930 случаев заболевания. По состоянию на 16 февраля поправились – 3 839 314 человек.

Впрочем, жертвами коронавируса, к сожалению, стали 103 565 жителей страны.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / инфографика 24 канала