До лікарень госпіталізували 3 640 людей з вираженими симптомами COVID-19, тоді як ще вчора, цей кількість госпіталізованих становила 1 889.

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Впродовж доби від ускладнень коронавірусу померли 310 пацієнтів. Натомість видужали 27 684 людини.

Українські лабораторії провели 14 1367 тестів на виявлення коронавірусу різними методами, зокрема методом ПЛР – 6 2931.

Ситуація з COVID-19 в регіонах:

м. Київ – 4378 ;

Вінницька область – 667 ;

Волинська область – 1012 ;

Дніпропетровська область – 1952;

Донецька область – 1757;

Житомирська область – 957;

Закарпатська область – 492;

Запорізька область – 1597;

Івано-Франківська область – 542;

Київська область – 1259;

Кіровоградська область – 541;

Луганська область – 738;

Львівська область – 919 ;

Миколаївська область -928 ;

Одеська область – 2847;

Полтавська область – 1523;

Рівненська область -1007 ;

Сумська область – 1159;

Тернопільська область – 624;

Харківська область – 1765 ;

Херсонська область – 785;

Хмельницька область – 1439 ;

Черкаська область – 1112;

Чернівецька область – 429;

Чернігівська область – 1084.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 603 930 випадки захворювання. Станом на 16 лютого одужало – 3 839 314 людей.

Втім, жертвами коронавірусу, на жаль, стали 103 565 мешканців країни.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу