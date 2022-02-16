До лікарень госпіталізували 3 640 людей з вираженими симптомами COVID-19, тоді як ще вчора, цей кількість госпіталізованих становила 1 889.

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Впродовж доби від ускладнень коронавірусу померли 310 пацієнтів. Натомість видужали 27 684 людини.

Українські лабораторії провели 14 1367 тестів на виявлення коронавірусу різними методами, зокрема методом ПЛР – 6 2931.

Ситуація з COVID-19 в регіонах:

  • м. Київ – 4378 ;
  • Вінницька область – 667 ;
  • Волинська область – 1012 ;
  • Дніпропетровська область – 1952;
  • Донецька область – 1757;
  • Житомирська область – 957;
  • Закарпатська область – 492;
  • Запорізька область – 1597;
  • Івано-Франківська область – 542;
  • Київська область – 1259;
  • Кіровоградська область – 541;
  • Луганська область – 738;
  • Львівська область – 919 ;
  • Миколаївська область -928 ;
  • Одеська область – 2847;
  • Полтавська область – 1523;
  • Рівненська область -1007 ;
  • Сумська область – 1159;
  • Тернопільська область – 624;
  • Харківська область – 1765 ;
  • Херсонська область – 785;
  • Хмельницька область – 1439 ;
  • Черкаська область – 1112;
  • Чернівецька область – 429;
  • Чернігівська область – 1084.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 603 930 випадки захворювання. Станом на 16 лютого одужало – 3 839 314 людей.

Втім, жертвами коронавірусу, на жаль, стали 103 565 мешканців країни.


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу