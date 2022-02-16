Ще 65 тисяч українців вакцинувались проти COVID-19: скільки людей отримали бустер

В Україні за добу 15 лютого вакцинували проти коронавірусу 65 805 людей. З них понад 17 тисяч пройшли ревакцинацію.

Добова статистика вакцинації

Зокрема, першу дозу вакцини отримали 18 247 людей, другу дозу – 29 307 людей. Також, за даними МОЗ, додаткову дозу отримали 542 людини, а бустерну дозу – 17 709 людей.

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Щеплення проводили 960 мобільних бригад з імунізації, 3279 пунктів щеплення та 423 центри вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Попередньо у МОЗ назвали п'ятірку антилідерів з вакцинації населення, це: Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Волинська та Рівненська області. Натомість області-лідери зі щеплення проти COVID – це Луганська, Харківська та Полтавська.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 613 185 людей, з них отримали першу дозу – 15 613 183 людини, отримали дві дози – 15 014 883 людини.

Отримали додаткову дозу – 24 747 людей, бустерну дозу – 599 058 людей.

Загалом проведено 31 251 871 щеплення.

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 948 648,

Coronavac – 4 981 201,

AstraZeneca – 1 638 634,

Moderna – 1 536 835,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу