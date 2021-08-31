ЕСПЧ признал Россию виновной в плохом расследовании убийства правозащитницы Эстемировой
Источник:центр "Мемориал"
Европейский суд по правам человека постановил, что власть России отвечает за нерасследование убийства правозащитницы Натальи Эстемировой в 2009 году. В суде заявили о нарушении процессуальных обязательств по статье Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
ЕСПЧ признал, что в деле нарушили статью 38 о порядке рассмотрения дела. Все потому, что Россия не предоставила суду значительную часть материалов.
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Стоит заметить, что Европейский суд не установил ответственности представителей России за убийство правозащитницы Эстемировой.
В то же время ее сестре присудили компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро.Справка. Наталья Эстемирова с начала 1990-х годов боролась с безнаказанностью за нарушения прав человека в Чечне.
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Что известно об убийстве
- Наталья Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года вблизи ее дома в Грозном. Через несколько часов ее тело обнаружили в Ингушетии с огнестрельными ранениями.
- Россия настаивала на версии, что правозащитницу убил боевик Алхазур Башаев, чтобы отомстить за публикации о нем в СМИ.
- Впрочем, правозащитный центр "Мемориал" утверждали о возможной причастности к делу главы Чечни Рамзана Кадырова.
- ЕСПЧ установил, что расследование убийства нельзя признать эффективным, ведь следствие имело лишь несколько доказательств, по которым были противоречивые выводы экспертиз.