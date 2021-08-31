ЄСПЛ визнав Росію винною в поганому розслідуванні вбивства правозахисниці Естемірової

31 серпня 2021 , 17:19
Читать новость на русском

Джерело:

центр "Меморіал"

Європейський суд з прав люди постановив, що влада Росії є відповідальною за нерозслідування убивства правозахисниці Наталі Естемірової у 2009 році. У суді заявили про порушення процесуальних зобов'язань за статтею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

ЄСПЛ визнав, що у справі порушили статтю 38 про порядок розгляду справи. Усе через те, що Росія не надала суду значну частину матеріалів.

До теми Росія вперше в історії поскаржилась на іншу державу в ЄСПЛ – звісно, це Україна

Варто зауважити, що Європейський суд не встановив відповідальності представників Росії за вбивство правозахисниці Естемірової.

Водночас її сестрі присудили компенсацію моральної шкоди в розмірі 20 тисяч євро.

Довідка. Наталя Естемірова початку 1990-х років боролася з безкарністю за порушення прав людини в Чечні.

Варто прочитати Набір пропагандистських кліше, – заступник міністра про скаргу Росії на Україну у ЄСПЛ

Що відомо про вбивство

  • Наталію Естемірову викрали 15 липня 2009 року поблизу її будинку в Грозному. Через кілька годин її тіло виявили в Інгушетії з вогнепальними пораненнями. 
  • Росія наполягала на версії, що правозахисницю вбив бойовик Алхазур Башаєв, аби помститися за публікації про нього в ЗМІ. 
  • Втім, правозахисний центр "Меморіал" стверджували про можливу причетність до справи глави Чечні Рамзана Кадирова.
  • ЄСПЛ встановив, що розслідування вбивства не можна визнати ефективним, адже слідство мало лише кілька доказів, щодо яких були суперечливі висновки експертиз.
Автор: Тетяна Кійовська