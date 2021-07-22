Про це заявив заступник міністра юстиції Іван Ліщина. Однак наразі документ потрібно оцінювати дуже обережно, адже українська сторона його ще не бачила.

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Росії буде складно пояснити ЄСПЛ свої претензії

За словами Ліщини, російська генпрокуратура зробила дещо поспішний крок, опублікувавши інформацію про скаргу ще до того, як ЄСПЛ оприлюднив дані про це.

Також Росія подала її значно пізніше після того, як начебто відбулися події, на які вона скаржиться. Через це країні-агресорці буде важко пояснювати у Європейському суді й цю затримку, й сутність претензій.

Загалом це такий набір пропагандистських кліше, які ми бачили й у позиціях Росії по наших справах,

– наголосив заступник міністра.

Чи може ЄСПЛ відхилити позов Росії

Ліщина розповів, що Європейський суд може відхилити будь-який позов. Спершу там мають розглянути питання прийнятності скарги.

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Також скоріш за все ЄСПЛ надасть можливість Україні усе прокоментувати й тільки після цього буде розв'язувати це питання. Втім, на думку заступника міністра, заява Росії має невеликі шанси, щоб її визнали прийнятною.

Ліщина також підсумував, що у Європі навряд чи буде якась особлива реакція на скаргу Росії.

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