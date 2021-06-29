ЄСПЛ заслухає справу 24 листопада 2021 року. Дату юридичного процесу анонсували на сайті юстиції.

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"Засідання Великої Палати ЄСПЛ у справі Україна та Нідерланди проти Росії (nos. 8019/16, 43800/14 та 28525/20) призначили на 24 листопаду 2021 року", – мовиться в заяві.

Про яку справу мовиться

Відповідні справи стосуються подій на Сході України. Зокрема мовиться про катастрофу рейсу МН17 "Малазійських авіаліній".

Нагадаємо! Авіатранспорт збили проросійські бойовики у липні 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, які перебували на борту.

Коротко про справу Україна проти Росії