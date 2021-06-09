Подружжя з окупованого Сніжного, яке тепер живе Росії, заявило, що бачили запуск ракети нібито не в районі Первомайського. Про це заявила суддя Хелейн Керстенс-Фокенс.

Важливо На суді в Нідерландах вперше заслухали свідків запуску ракети по "Боїнгу" MH17

Підтверджень слів свідків не знайшли

Слідство наголосило, що відповідно до цих свідчень місце запуску було б занадто далеко від місця катастрофи. Інших підтверджень, що ракету випустили з Амвросіївки, не знайшли.

Є підтвердження, що "Буки" були на окупованих територіях

Знйашли підтвердження про наявність щонайменше двох "Буків" на окупованій на території. Одинзник 17 липня 2014 року. За кілька днів до катастрофи він потрапив на супутникові знімки військового полігону під Донецьком. Він зник після катастрофи.

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