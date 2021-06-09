Супруги из оккупированного Снежного, которые теперь живут в России, заявил, что видели запуск ракеты якобы не в районе Первомайского. Об этом заявила судья Хелейн Керстенс-Фокенс.

Важно На суде в Нидерландах впервые заслушали свидетелей запуска ракеты по "Боингу" MH17

Подтверждений слов свидетелей не нашли

Следствие отметило, что в соответствии с этими показаниями место запуска было бы слишком далеко от места катастрофы. Других подтверждений, что ракету выпустили из Амвросиевки, не нашли.

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