ЕСПЧ заслушает дело 24 ноября 2021 года. Дату юридического процесса анонсировали на сайте юстиции.

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"Заседание Большой Палаты ЕСПЧ по делу Украина и Нидерланды против России (nos. 8019/16, 43800/14 и 28525/20) назначили на 24 ноября 2021 года", – говорится в заявлении.

О каком деле говорится

Соответствующие дела касаются событий на востоке Украины. В частности говорится о крушении рейса МН17 "Малазийских авиалиний".

Напомним! Авиатранспорт сбили пророссийские боевики в июле 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.

Коротко о деле Украины против России