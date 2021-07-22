У міністерстві закордонних справ Росії зазначили: не мали іншого вибору, тому вирішили звернутися до міжнародних інстанцій. Щоправда, чому зробили це саме зараз, а не раніше, там не зазначають.
Нагадаємо Росія вперше в історії поскаржилась на іншу державу в ЄСПЛ – звісно, це Україна
Йдеться про:
- "дискримінацію російськомовного населення, включаючи утиски в освітніх правах";
- "переслідуванні журналістів і ЗМІ",
- "систематичні звірства, які чинить відносно жителів Донбасу..."
- "згубні наслідки дій київської влади на населення як прикордонних російських територій, включаючи водну блокаду Криму",
- "незакриття повітряного простору України, що спричинило катастрофу рейсу МН17".
Втім, Росія погрожує: має "серйозний масив доказів", які накопичувала роками.
Щоправда, навіть у тезовому викладі не зазначає, що окупувала Крим (як це визнають усі поважні міжнародні організації, а ПАРЄ нещодавно надіслала Росії жорстку ноту – 24 канал), завезла БУК, який збив літак МН17 (це доводять прослуховування розмов бойовиків – 24 канал).
Наприкінці заяви МЗС Росії зазначає: хоче неупередженого ставлення і правильного розслідування.
Позов Росії до України в ЄСПЛ: головне
- Росія 21 липня подала до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу проти України. Їх вона внесла за 10 групами звинувачень.
- Це вперше в історії Росії
- Україну звинувачують у вбивстві мирного населення Донбасу, порушенні прав російськомовних і переслідуванні інакодумців.
- Росія просить ЄСПЛ застосувати щодо України заходи відповідно до правила 39 Регламенту.