У міністерстві закордонних справ Росії зазначили: не мали іншого вибору, тому вирішили звернутися до міжнародних інстанцій. Щоправда, чому зробили це саме зараз, а не раніше, там не зазначають.

Нагадаємо Росія вперше в історії поскаржилась на іншу державу в ЄСПЛ – звісно, це Україна

Ні слова про окупацію, БУК чи участь російський кадрових військових на війні Цей крок назрів уже давно. Сформована обстановка в Україні не залишила Росії іншого вибору, окрім залучення міжнародних судових інстанцій,

– пишуть у МЗС Росії. У переліку аргументів, зовнішньополітичне відомство, як і генпрокуратура Росії, опирається не на фактах, а на пропагандистські тези, які зазвичай використовує у дискурсі про Україну.

Йдеться про:

"дискримінацію російськомовного населення, включаючи утиски в освітніх правах";

"переслідуванні журналістів і ЗМІ",

"систематичні звірства, які чинить відносно жителів Донбасу..."

"згубні наслідки дій київської влади на населення як прикордонних російських територій, включаючи водну блокаду Криму",

"незакриття повітряного простору України, що спричинило катастрофу рейсу МН17".

Втім, Росія погрожує: має "серйозний масив доказів", які накопичувала роками.

Щоправда, навіть у тезовому викладі не зазначає, що окупувала Крим (як це визнають усі поважні міжнародні організації, а ПАРЄ нещодавно надіслала Росії жорстку ноту – 24 канал), завезла БУК, який збив літак МН17 (це доводять прослуховування розмов бойовиків – 24 канал).

Наприкінці заяви МЗС Росії зазначає: хоче неупередженого ставлення і правильного розслідування.

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