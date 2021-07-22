У міністерстві закордонних справ Росії зазначили: не мали іншого вибору, тому вирішили звернутися до міжнародних інстанцій. Щоправда, чому зробили це саме зараз, а не раніше, там не зазначають.

Нагадаємо Росія вперше в історії поскаржилась на іншу державу в ЄСПЛ – звісно, це Україна

Йдеться про:

  • "дискримінацію російськомовного населення, включаючи утиски в освітніх правах";
  • "переслідуванні журналістів і ЗМІ",
  • "систематичні звірства, які чинить відносно жителів Донбасу..."
  • "згубні наслідки дій київської влади на населення як прикордонних російських територій, включаючи водну блокаду Криму",
  • "незакриття повітряного простору України, що спричинило катастрофу рейсу МН17".

Втім, Росія погрожує: має "серйозний масив доказів", які накопичувала роками.

Щоправда, навіть у тезовому викладі не зазначає, що окупувала Крим (як це визнають усі поважні міжнародні організації, а ПАРЄ нещодавно надіслала Росії жорстку ноту – 24 канал), завезла БУК, який збив літак МН17 (це доводять прослуховування розмов бойовиків – 24 канал).

Наприкінці заяви МЗС Росії зазначає: хоче неупередженого ставлення і правильного розслідування.

Позов Росії до України в ЄСПЛ: головне

  • Росія 21 липня подала до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу проти України. Їх вона внесла за 10 групами звинувачень.
  • Це вперше в історії Росії
  • Україну звинувачують у вбивстві мирного населення Донбасу, порушенні прав російськомовних і переслідуванні інакодумців.
  • Росія просить ЄСПЛ застосувати щодо України заходи відповідно до правила 39 Регламенту.