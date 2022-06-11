Есть 2 проблемы для Украины, – аналитик объяснил ситуацию с продовольственным кризисом в мире

Война России против Украины может вызвать продовольственный кризис в мире. В частности, десятки тысяч человек будут голодать. Однако в этом есть несколько проблем для Украины.

Об этом 24 каналу рассказал аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования КШЭ Роман Нейтер. Он подчеркнул, что за два года коронавируса до 200 миллионов увеличило количество недоедающих людей.

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Сотни тысяч человек будут страдать от голода

По его словам, ситуацию усугубляет блокада наших портов. По мировым расчетам, это дополнительно плюс 47 миллионов человек, страдающих недоеданием. Из них более 100 тысяч будут страдать от голода и могут умереть.

Нейтер говорит, что до войны Украина кормила зерном и растительным маслом около 380 миллионов человек. Сейчас в первую очередь этот продовольственный кризис коснется стран Ближнего Востока и Северной Африки.

После того, как Россия заблокировала украинские порты и приостановила экспорт зерна, цены на пшеницу выросли на 30-40%, цены на масло выросли на половину. То есть сейчас происходит существенный рост в мире цен на продукты питания,

– объяснил эксперт.

Он отметил, что для бедных стран продовольственный кризис – это голод. Для богатых стран – инфляция, то есть рост цен на продукты.

"В некоторых странах, в частности Великобритании и Германии, уже начали вводить ограничения на масло и в магазинах людям продают только определенное количество в одни руки", – рассказал Нейтер.

В мире цены выросли, в Украине – упали

Он добавил, что сейчас есть определенное возобновление экспорта по суше. Украина на сегодняшний день смогла вывезти около 1,7 миллиона тонн агропродовольствия (до войны вывозили 6 – 7 миллионов тонн через порты).

Пока оккупированы наши порты, у Украины две проблемы. Во-первых, наши хранилища переполнены продукцией. Во-вторых, у нас некуда складывать следующий урожай,

– объяснил эксперт.

Нейтер говорит, что даже фермеры признаются, что не могут продать продовольствие, потому что никто не покупает из-за того, что его невозможно вывезти.

Поэтому если с начала вторжения России цены на масло и зерно в мире выросли, а в Украине они упали на треть .

По мнению Нейтера, наши партнеры пытаются проводить переговоры по разблокированию украинских портов. Значительного успеха в этом пока нет, есть только шантаж России.

Нейтер о продовольственном кризисе и экспорте украинского зерна:



Блокировка украинских портов