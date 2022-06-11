Є 2 проблеми для України, – аналітик пояснив ситуацію з продовольчою кризою у світі

Війна Росії проти України може викликати продовольчу кризу у світі. Зокрема, десятки тисяч людей будуть голодувати. Проте в цьому є і кілька проблем для України.

Про це 24 каналу розповів аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування КШЕ Роман Нейтер. Він наголосив, що за два роки коронавірусу до 200 мільйонів збільшила кількість людей, які недоїдають.

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Сотні тисяч людей страдатимуть від голоду

За його словами, ситуацію погіршує блокада наших портів. За світовими розрахунками, це додатково плюс 47 мільйонів людей, які страждатимуть від недоїдання. З них понад 100 тисяч – будуть страждати від голоду та можуть померти.

Нейтер каже, що до війни Україна годувала зерном та олією близько 380 мільйонів людей. Зараз найперше ця продовольча криза торкнеться країн Близького Сходу та Північної Африки.

Після того, як Росія заблокувала українські порти та призупинила експорт зерна, ціни на пшеницю зросли на 30 – 40%, ціни на олію зросли на половину. Тобто зараз відбувається суттєве зростання у світі цін на продукти харчування,

– пояснив експерт.

Він зазначив, що для бідних країн продовольча криза – це голод. Для багатих країн – інфляція, тобто зростання цін на продукти.

"У деяких країнах, зокрема Великій Британії та Німеччині, вже почали вводити обмеження на олію і в крамницях людям продають лише певну кількість в одні руки", – розповів Нейтер.

У світі ціни зросли, в Україні – впали

Він додав, що зараз є певне відновлення експорту по суходолу. Україна на сьогодні змогла вивезти близько 1,7 мільйона тонн агропродовольства (до війни вивозили 6 – 7 мільйонів тонн через порти).

Поки окуповані наші порти, Україна має дві проблеми. По-перше, наші сховища переповнені продукцією. По-друге, в нас немає куди складати наступний урожай,

– пояснив експерт.

Нейтер каже, що навіть фермери зізнаються, що не можуть продати продовольство, бо ніхто не купує через те, що його немає як вивезти.

Тому, якщо з початку вторгнення Росії ціни на олію та зерно у світі виросли, а в Україні вони впали на третину.

На думку Нейтера, наші партнери намагаються проводити перемовини щодо розблокування українських портів. Значного успіху в цьому поки немає, є лише шантаж Росії.

Нейтер про провдовольчу кризу та експорт українського зерна:



Блокування українських портів