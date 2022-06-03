Путін вважає, що проблем із вивезення зерна немає

Путін, який ховається у бункері, висловився про світову продовольчу кризу в інтерв'ю російським пропагандистам. Російський диктатор заявив, що проблем із вивезення зерна з України не існує.

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Втім, Путін не уточнив, для кого немає проблем, оскільки Росія продовжує красти українське зерно та збувати його.

Тільки до Сирії російські окупанти вивезли майже 100 тисяч тонн викраденого українського зерна. Несподіваним покупцем краденого російського зерна виявилася Туреччина. Відповідну інформацію повідомив посол Василь Боднар.

Диктатор закликав Київ "розмінувати" порти

В інтерв'ю Путін, під час якого він знову руками тримався за стіл, переклав відповідальність за проблеми з експортом зерна на Київ. Мовляв, Україна повинна розмінувати порти і тоді зерно зможе виходити.

Однак лідер Росії нічого не сказав про те, що російські військові замінували Чорне море, в якому ще й перебуває флот окупантів. У березні Туреччина та Румунія виявляли російські міни, які дрейфували у Чорному морі. Також небезпечну міну поблизу Одещини ліквідували ЗСУ.

Своєю чергою, за словами Путіна, Росія закінчує роботу з розмінування портів, що перебувають під її контролем, через які можна вивозити українське зерно.

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Ймовірно, лідер Росії мав на увазі порт в окупованому Бердянську, де стався страшний вибух. Окупаційна влада заявляла, що це розмінування території, однак у місцевих ЗМІ пишуть про діяльність партизанів.

За словами російського президента, Росія готова забезпечити мирне провезення зерна та захід суден до Азовського та Чорного моря. Зауважимо, що окупанти позбавили Україну виходу до Азовського моря.

Путін пропонує вивозити зерно через Білорусь

У своєму інтерв'ю лідер Росії заявив, що погана ситуація на світовому ринку продовольства склалася не тоді, коли Росія розпочала так звану "спецоперацію". На його думку, процес був запущений у лютому, але 2020 року, коли світ сколихнула пандемія коронавірусу.

Тепер же, щоб розв'язати проблему експорту українського зерна, Путін пропонує альтернативні шляхи його вивезення через річку Дунай, або територією Польщі. Однак він забув уточнити, що російські ракети завдають ударів по залізничній інфраструктурі України.

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За словами президента Росії, найдешевший спосіб вивозити зерно через територію Білорусі, яка дозволила розмістити в себе російських військових, які бомблять українські міста. Та для цього, як підсумував диктатор, з Білорусі потрібно зняти санкції.

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