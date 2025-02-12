Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що Владімір Путін накопичує ресурси для війни у 2025 році. Диктатор, ймовірно, дуже хочу повернутись до мінського формату, який дав можливість окупантам підготуватись до повномасштабного вторгнення в Україну.

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Хитра тактика окупантів

Андрій Коваленко зауважив, що, на жаль, у Росії ще є ресурси для ведення війни. Ракети ворога не припиняють летіти в бік нашої держави.

Росіяни використовують свої військові можливості для того, щоб хитати в різні сторони будь-який діалог. Їм це вигідно, адже намагаються висувати якісь медійні умови, на кшталт Мінська, таким чином постійно маніпулюючи,

– підкреслив він.

На думку керівника Центру протидії дезінформації, така тактика Путіна триватиме доти, поки у Росії будуть можливості вести інтенсивну війну.

Зазначимо, Володимир Зеленський і Дональд Трамп домовилися розпочати роботу над завершенням війни в Україні, створивши спеціальні команди. Обговорення планів відбудеться 14 – 16 лютого 2025 року на конференції в Мюнхені, де Україна наголосить на своїх ключових принципах – незалежності, територіальній цілісності та суверенітеті. Андрій Єрмак висловив сподівання, що після зустрічі процес роботи над мирним врегулюванням стане системним.