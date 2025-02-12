Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин накапливает ресурсы для войны в 2025 году. Диктатор, вероятно, очень хочу вернуться к минскому формату, который дал возможность оккупантам подготовиться к полномасштабному вторжению в Украину.

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Хитрая тактика оккупантов

Андрей Коваленко отметил, что, к сожалению, у России еще есть ресурсы для ведения войны. Ракеты врага не прекращают лететь в сторону нашего государства.

Россияне используют свои военные возможности для того, чтобы качать в разные стороны любой диалог. Им это выгодно, ведь пытаются выдвигать какие-то медийные условия, вроде Минска, таким образом постоянно манипулируя,

– подчеркнул он.

По мнению руководителя Центра противодействия дезинформации, такая тактика Путина будет продолжаться до тех пор, пока у России будут возможности вести интенсивную войну.

Отметим, Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились начать работу над завершением войны в Украине, создав специальные команды. Обсуждение планов состоится 14 – 16 февраля 2025 года на конференции в Мюнхене, где Украина отметит свои ключевые принципы – независимости, территориальной целостности и суверенитета. Андрей Ермак выразил надежду, что после встречи процесс работы над мирным урегулированием станет системным.