Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

Важно Кремль продолжает информационную операцию, чтобы скрыть влияние войны на экономику России, – ISW

Путин готовится к продолжению войны

Президент Украины подчеркнул, что Путин не готовится к переговорам или к мирному урегулированию войны. Наоборот – российский диктатор увеличивает численность армии, чтобы продолжать боевые действия.

Путин готовится вовсе не к переговорам, не к наступлению мира, а к продолжению войны, и не только против нас, против Украины. Они сейчас увеличивают свою армию еще на более 100 тысяч солдат,

– заявил Зеленский.

Кроме того, россияне создают новые дивизии и развивают новые военные производства. Зеленский отметил, что, очевидно, будет и в дальнейшем расширяться сотрудничество Кремля с Северной Кореей.

"К сожалению, современные технологии – технологии войны Москва распространяет еще в тот регион, в частности беспилотные технологии", – отметил президент Украины.

Зеленский, что все партнеры должны знать об истинных намерениях российского диктатора, а также должны видеть это. Зеленский отметил, что соответствующую информацию готовы передать союзникам.

По словам Зеленского, сейчас по линии разведок уже происходит соответствующая коммуникация.