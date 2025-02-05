Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Россия сталкивается с новыми проблемами

Россия не проводит принудительный призыв в запас, и это решение продолжают оправдывать официальные лица. Это происходит даже несмотря на признаки того, что армия страны-агрессора пытается набрать достаточное количество новых кадров для замены высоких потерь в войне.

К примеру, председатель комитета Госдумы Андрей Картаполов распространяет нарратив, что у России нет необходимости проводить призыв в запас, поскольку она "имеет преимущество на поле боя". Другой российский чиновник Виктор Соболев утверждал, что мобилизация только "ухудшит ситуацию", поскольку на передовую будет отправлять людей без предварительного военного опыта или специальных навыков.

Первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов также заявил, что мобилизация не нужна. По его словам, российские военкоматы "успешно комплектуются новыми кадрами". Аналитики считают, что российские власти распространяют эти тезисы, чтобы успокоить граждан относительно того, может ли быть принудительный призыв в запас.

Впрочем, российскому командованию трудно набирать достаточное количество новых военнослужащих. Сейчас ежемесячный набор в ряды оккупационной армии настолько низкий, что не перекрывает месячные потери России. Кроме того, аналитики ISW отметили, что страна-агрессор не выполняет планы по набору граждан, которые добровольно готовы воевать против Украины.

Поэтому минобороны России предлагает внести правки по переклассификации некоторых заболеваний, болезней и расстройств для призывников и тех, кто подписывает контракты на военную службу.

Минобороны России предложило переклассифицировать сифилис, гипертонию, атрофию центральной нервной системы, кожные заболевания, шизофрению, психотические расстройства, аффективные расстройства и другие проблемы со здоровьем в более легкие заболевания, которые не освобождают от службы,

– сообщили в ISW.

Поэтому, это предложение усложнит получение призывниками освобождений от службы по медицинским причинам, а также усложнит процедуру увольнения мобилизованных лиц и военнослужащих, подписавших контракт на военную службу.