Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.
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Голодные оккупанты в поисках пищи
Голодные российские солдаты блуждают по селам, чтобы найти у местных разнообразные продукты, ведь они не могут есть паршивые сухпайки. Они готовы обменивать свою еду на любые другие продукты.
Пришли и говорят – может мы сухпайки свои на обмен? Уже горчат изо рта. Только посмотришь на них, то уже и есть не хочется. А я говорю - а что вам надо? Картошка? Ну, все им надо,
– поделилась женщина.
Оккупанты не отказывались ни от овощей, ни от консервации. Жительница села отправила российских военных к другой женщине, у которой они могут взять все продукты.
Женщина рассказывает о солдатах, которые ищут еду у местных жителей: смотрите видео
Проблемы российских военных
- В октябре украинские военные сообщали, что оккупанты готовы проходить километры дороги, чтобы сдаться в плен ВСУ. Из-за отсутствия необходимого обеспечения россияне бегут из своих подразделений почти без одежды и без еды. Чаще всего именно мобилизованные российские оккупанты имеют неудовлетворительное моральное состояние и сдаются украинцам.
- В январе Силы специальных операций нашли раненого российского военного. Он получил травмы месяцем ранее, но "собратья" не забрали его с поля боя и оставили на произвол судьбы без воды и пищи.
- Бойцы 71 отдельной егерской бригады также взяли в плен 6 россиян на Волчанском направлении. У оккупантов с собой были только автоматы, поэтому они не могли противостоять ВСУ и сдались в плен.