Российские захватчики от безысходности преодолевали километры почти без одежды для того, чтобы сдаться украинским военным. Об этом сообщил офицер бригады "Рубеж" Нацгвардии Владимир Черняк в эфире телемарафона.

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Почему оккупанты сдаются в плен

Он отметил, что такие случаи не слишком распространены, но случаются.

Противник больше боится тех, кто позади него стоит, чем украинцев. Были такие случаи, что военнослужащие РФ от безысходности, чуть ли не до гола раздевались, километры шли к нашим позициям, чтобы сдаться в плен. Это в основном мобилизованные. Регулярные войска знают как воевать, в безвыходные ситуации редко попадают,

– рассказал Черняк.

По его словам, мобилизованных россиян часто используют на передовой, хотя их морально-психологическое состояние крайне низкое. На это влияют постоянные атаки украинских беспилотников, которые практически разрушили логистическое обеспечение врага.

Оккупанты остались без еды, воды и боеприпасов. Кроме этого, они часто не имеют чем подзарядить РЭБ благодаря украинским FPV-дронам. В таких условиях большинство выбирает или самовольно оставить войска, или сдаться в плен.

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