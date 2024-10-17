Об этом сообщили в бригаде. Отмечают, что захват и отражение штурма произошло вчера, 16 октября, под Нью-Йорком.

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"Россияне приехали убивать украинцев из разных уголков России. Некоторые из них являются соучастниками военных преступлений. Их показания будут переданы соответствующим органам для дальнейшего расследования", – отметили бойцы.

17 российских военных взяли в плен: видео

Мужчины в видео называют, в частности, 1-ю Славянскую бригаду, а также 9-ю бригаду 51-й армии. Говорят также и места рождения: города Екатеринбург, Казань, Омск и тому подобное.

В "Азове" отметили, что продолжают пополнять обменный фонд для скорейшего возвращения собратьев из плена.

Ситуация в Торецке

Российские оккупационные войска не оставляют попыток захватить Торецк. Враг беспощадно уничтожает город, где от домов "остались только бетонные коробки".

По данным ОТГ "Луганск", россияне контролируют восточную часть Торецка. В других частях города по состоянию на сейчас идут бои.