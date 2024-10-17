Про це повідомили у бригаді. Зазначають, що захоплення та відбиття штурму сталось учора, 16 жовтня, під Нью-Йорком.

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"Росіяни приїхали вбивати українців із різних куточків Росії. Деякі з них є співучасниками воєнних злочинів. Їхні свідчення будуть передані відповідним органам для подальшого розслідування", – зазначили бійці.

17 російських військових взяли у полон: відео

Чоловіки у відео називають, зокрема, 1-шу Слов'янську бригаду, а також 9-ту бригаду 51-ої армії. Кажуть також і місця народження: міста Єкатеринбург, Казань, Омск тощо.

В "Азові" наголосили, що продовжують поповнювати обмінний фонд для якнайшвидшого повернення побратимів із полону.

Ситуація в Торецьку

Російські окупаційні війська не полишають спроб захопити Торецьк. Ворог нещадно знищує місто, де від будинків "залишилися тільки бетонні коробки".

За даними ОТУ "Луганськ", росіяни контролюють східну частину Торецька. В інших частинах міста станом на зараз точаться бої.