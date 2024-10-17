О проведении операции стало известно 16 октября. Сейчас в Главном управлении разведки опубликовали кадры операции.

К теме Уничтожено почти полк врага, освобождено много территорий: ГУР провело новую операцию на Харьковщине

Кадры уникальной операции на Харьковщине

В ГУР МО сообщили, что сложную операцию провели бойцы спецподразделения "Артан". Они освободили территорию на Харьковщине вблизи Липцов.

Во время успешной наступательной операции спецназовцы зачистили 400 гектаров лесного массива вблизи Липцов, уничтожили живую силу, тяжелую технику, средства РЭБ и вражеские укрепления, пополнили обменный фонд.

Операция была непростой, но, как всегда, успешной. По нам работали и самолеты, били ракетами, УАБами, работала ствольная артиллерия, танки, минометы... Несмотря на все – ребятам удалось выполнить поставленную нашим командиром Кириллом Будановым задачу,

– отметил командир спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" разведчик с позывным "Титан".

В сети показали и некоторые кадры операции возле Липцов. На них – четкая работа штурмовиков, операторов БПЛА, FPV-расчетов и артиллеристов. Спецназовцы метко уничтожали объекты, где скрывался враг, и затем уничтожили почти весь вражеский полк, а также пополнили обменный фонд.

Как спецназовцы зачищали 400 гектаров под Липцами: смотрите видео (Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика, кадры боев и другой чувствительный контент. Не рекомендуется к просмотру людям с чувствительной психикой и несовершеннолетним, 18+)

В 92-й бригаде добавили, что сейчас на Харьковщине продолжаются ожесточенные бои. В то же время возле Липцов формируется предпосылка для большего освобождения оккупированных врагом территорий.