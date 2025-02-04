Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.
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Голодні окупанти в пошуках їжі
Голодні російські солдати блукають селами, щоб знайти в місцевих різноманітні харчі, адже вони не можуть їсти паршиві сухпайки. Вони готові обмінювати свою їжу на будь-які інші продукти.
Прийшли та кажуть – може ми сухпайки свої на обмін? Вже гірчать із рота. Тільки подивишся на них, то вже й їсти не хочеться. А я говорю — а що вам треба? Картопля? Ну, все їм треба,
– поділилася жінка.
Окупанти не відмовлялися ні від овочів, ні від консервації. Жителька села відправила російських військових до іншої жінки, у якої вони можуть взяти всі продукти.
Жінка розповідає про солдатів, які шукають їжу у місцевих жителів: дивіться відео
Проблеми російських військових
- У жовтні українські військові повідомляли, що окупанти готові проходити кілометри дороги, щоб здатися в полон ЗСУ. Через відсутність необхідного забезпечення росіяни втікають зі своїх підрозділів майже без одягу та без їжі. Найчастіше саме мобілізовані російські окупанти мають незадовільний моральний стан і здаються українцям.
- У січні Сили спеціальних операцій знайшли пораненого російського військового. Він отримав травми місяцем раніше, але "побратими" не забрали його з поля бою та залишили напризволяще без води та їжі.
- Бійці 71 окремої єгерської бригади також взяли в полон 6 росіян на Вовчанському напрямку. В окупантів із собою були лише автомати, тому вони не могли протистояти ЗСУ та здалися в полон.