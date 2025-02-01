В ефірі 24 Каналу офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький навів приклад міста Покровськ. Росіяни наприкінці літа 2024 року робили спробу зайти, але зрозуміли, що матимуть колосальні втрати.

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У 2025 році окупанти пробують обійти місто Покровськ та просунутись на трасу Покровськ – Павлоград. Для них це закінчується дуже великими втратами, які треба поповнювати.

"Хочу наголосити, що з великою радістю вони здаються в полон. Очі горять, коли вони потрапляють до нас в полон. Розповідають дуже багато цікавих речей. Найголовніше – вони повідомляють про стан їх підрозділів", – пригадав офіцер ЗСУ.

Чому росіяни радо йдуть в полон

За словами Цехоцького, російські командири здійснюють тортури навіть над своїми. Крім того, постійно брешуть про реальний стан справ та постійно закидають "мʼясні штурми".

Інших варіантів у них немає, тому що, скоріш за все, політичне керівництво, а саме цей нелюд Путін, жене їх. (Диктатору – 24 Канал) треба якісь успіхи, аби підготуватись до перемовин. Ми все це добре розуміємо,

– зазначив офіцер ЗСУ.

Він наголосив, що саме тому треба всіма можливостями підтримувати хлопців і дівчат зі Збройних Сил України.