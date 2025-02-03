Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на рассказ военных 71 ОЕБр ДШВ ВСУ.

К теме Взяли в плен 6 оккупантов: егеря-десантники провели успешный штурм на Волчанском направлении

Как военным из 71 ОЕБр удалось взять в плен 6 оккупантов

Военные рассказали, что 15 января начался штурм их позиций на Волчанском направлении. К защитникам подъехала вражеская МТ-ЛБ, после чего "Оливер" выскочил и остановил эту технику.

В мой автомат влетела или пуля, или осколок, я так и не понял. Я поймал "Клина" и потом им отстреливал. Одними автоматами отбивали все атаки более 3 часов,

– отметили бойцы.

После этого оккупантов по очереди загнали в помещение и там уже их удерживали. "Оливер" рассказал, что одного из противников обезвредил, одного ранил, в дальнейшем этот оккупант погиб.

Также противник применял газы, гранат очень много. По словам военного, все было желтое, он ничего не видел, поэтому впервые пришлось применить противогаз. После этого бойцы попросили, по возможности, прислать подкрепление.

Далее россияне выводили наших защитников на разговор, говоря, что, мол: "Ребята, и это все политика, зачем оно вам надо, давайте чаю попьем".

"Джек" рассказал, что захватчики ему говорили: "Мужик сдавайся, поедешь в Крым, отдохнешь", на что он ему ответил: "Сам сдавайся".

Сначала они (российские военные – 24 Канал) были добрые, ласковые, говорили – сдавайтесь в плен, а потом как увидели, что ничего не получится, начали нас обзывать нацистами, хотя они пришли на нашу землю,

– отметил "Джек".

Через 3 часа пришла помощь, наши военные хорошо накрыли врагов, и в конце концов оккупанты начали бросать оружие, после того, как поняли, что у них нет шансов выиграть эту битву.

Позже к десантникам спустился последний штурмовик, после чего наши защитники с ним начали ввязываться и паковать. Один из оккупантов них был критический "трехсотый", у него была раздроблена нога, поэтому его российские собратья несли его на носилках.

Как "Джек" и "Оливер" взяли в плен 6 оккупантов на Волчанском направлении / Видео из фейсбука 71 ОЕБр

Далее "Джек" и "Оливер" услышали звук дрона.

"Мы шли 20 метров за ними, и 20 метров впереди. Ребята шли отдельно. Это был вражеский дрон и он на них делал сброс. Они (россияне – 24 Канал) хотели их добить, чтобы их не взяли в плен. Они не поняли, что происходит, начали падать, бросили своего пострадавшего и побежали к нашим ребятам впереди. Они и не поняли, что это было, а их хотели их добить", – объяснили защитники.

После этого наши военные вернули оккупантов на место, откуда они пришли, они взяли своего "трехсотого" и понесли дальше на место эвакуации.

Военные рассказали, что 6 захватчиков, которых им удалось взять, это были зэки, то есть все те, кто отсидел за совершение преступлений. По словам "Джека" этот бой был "невероятно крутым" и он почувствовал эйфорию от того, что удалось успешно взять в плен оккупантов и пополнить обменный фонд для дальнейшего освобождения наших защитников из вражеского плена.