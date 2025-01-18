Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение 71 отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ.

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Как десантники взяли в плен 6 россиян на Волчанском направлении

По данным десантников, на Волчанском направлении противник пытался прорваться на бронетехнике, однако один из егерей-десантников подбил вражескую МТ-ЛБ из гранатомета.

Уцелевшие россияне засуетились и начали штурмовать здание, в котором воины 71 отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины держали оборону,

– отметили военные.

В конце концов егеря вызвали подмогу и приняли бой, который длился около трех часов.

"При поддержке бойцов штурмовой группы дружественного подразделения, десантники зачистили здание и захватили в плен 6 российских оккупантов", – рассказали десантники.

Как егеря-десантники взяли в плен 6 россиян на Волчанском направлении / Видео 71 ОЕБр

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