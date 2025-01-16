Украинские защитники допросили его и опубликовали соответствующее видео, сообщает 24 Канал со ссылкой на АЗОВ.

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Как эскимоса постоянно бросали побратимы и как его взяли в плен

Так, пленный выходец из национального меньшинства России – народа эскимосов, сделал экскурс в историю своих родственников, а также подробно рассказал о пренебрежительном отношении россиян к коренным народам.

Мужчина рассказал, что с самого начала он был оператором-наводчиком БМП, однако его перебросили в пехоту, откуда он отправился в Нью-Йорк.

Там должны были обходными путями к позициям дойти и держать эту позицию.

Но в связи с тем, что трое меня бросили, я потерялся. Я должен был с ними идти, а они просто ушли и оставили меня. В СЗЧ подались,

– говорит эскимос.

Он рассказал, что не прошел и половины пути – остался на ночь в заброшенном гараже, где чудом остался целым. На следующее утро их отвезли на Красный Партизан и они поехали на Нетайлово. Однако по дороге по россиянам начал работать миномет и у них заклинило двери.

"Наш десант не мог выбраться. Едва как второй десант открыл дверь. Начали высаживаться и тут прилеты. Когда БМП поехала, двери захлопнулись. Я начал кричать, чтобы мне дверь помогли открыть. Так никто и не открыл. Бросили меня. А так я скажу откровенно: меня постоянно бросали", – рассказывает мужчина.

В конце концов мужчине удалось открыть дверь, однако он не увидел никого вокруг. Он начал кричать позывные своих "собратьев", когда увидел пехотинца. Тот оказался украинцем и вывел его на украинские позиции, где эскимоса и взяли в плен.