Українські оборонці допитали його та опублікували відповідне відео, повідомляє 24 Канал з посиланням на АЗОВ.

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Як ескімоса постійно кидали побратими і як його взяли у полон

Так, полонений вихідець з національної меншини Росії – народу ескімосів, зробив екскурс в історію своїх родичів, а також детально розповів про зверхнє ставлення росіян до корінних народів.

Чоловік розповів, що з самого початку він був оператором-навідником БМП, проте його перекинули у піхоту, звідки він відправився у Нью-Йорк.

Там повинні були обхідними шляхами до позицій дійти і тримати цю позицію.

Але у зв’язку з тим, що троє мене кинули, я загубився. Я мав з ними йти, а вони просто пішли й залишили мене. В СЗЧ подалися,

– каже ескімос.

Він розповів, що не пройшов і половини шляху – лишився на ніч у покинутому гаражі, де дивом лишився цілим. Наступного ранку їх відвезли на Червоний Партизан і вони поїхали на Нетайлове. Проте дорогою по росіянах почав працювати міномет і в них заклинило двері.

"Наш десант не міг вибратись. Ледве як другий десант відчинив двері. Почали висаджуватись і тут прильоти. Коли БМП поїхала, двері захлопнулись. Я почав кричати, щоб мені двері допомогли відчинити. Так ніхто й не відчинив. Кинули мене. А так я скажу відверто: мене постійно кидали", – розповідає чоловік.

Зрештою чоловіку вдалося відчинити двері, проте він не побачив нікого навколо. Він почав кричати позивні своїх "побратимів", коли побачив піхотинця. Той виявився українцем та вивів його на українські позиції, де ескімоса і взяли у полон.