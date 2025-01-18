Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ.

Цікаво "Наші предки з Гренландії": азовці взяли у полон ескімоса та показали відео його допиту

Як десантники взяли в полон 6 росіян на Вовчанському напрямку

За даними десантників, на Вовчанському напрямку противник намагався прорватися на бронетехніці, проте один із єгерів-десантників підбив ворожу МТ-ЛБ із гранатомета.

Вцілілі росіяни заметушилися та почали штурмувати будівлю, в якій воїни 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України тримали оборону,

– зазначили військові.

Зрештою єгері викликали підмогу та взяли бій, який тривав близько трьох годин.

"За підтримки бійців штурмової групи дружнього підрозділу, десантники зачистили будівлю і захопили в полон 6 російських окупантів", – розповіли десантники.

Як єгері-десантники взяли в полон 6 росіян на Вовчанському напрямку / Відео 71 ОЄБр

Цікаво! Хочеш допомогти десантникам? Стань Другом ДШВ! Всеукраїнська платформа збирає кошти для підтримки ДШВ ЗС України (druzi.mil.gov.ua)