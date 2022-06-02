Потужний вибух з бердянського пляжу

Вибух у порту Бердянська пролунав 2 червня близько 13:50, повідомляє 24 канал. Хто відповідальний за вибух у порту – наразі невідомо.

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За офіційними даними, позицій Збройних Сил України в Бердянську немає. Місцеві ЗМІ повідомляли, що вибух у тимчасово окуповано місті міг бути наслідком вдалої роботи українських партизанів.

За різними даними, вибухів було відразу два з різницею у 10 – 15 хвилин. Місцеві колаборанти поспішили заявити, що вибух був спричинений буцімто розмінуванням порту.

Разом з тим, у соціальних мережах з'явилося відео вибуху, яке зняли на місцевому пляжі поблизу порту. На від чітко видно потужний вибух, після якого чутно сильний гуркіт. Попри це місцеві жителі не поспішали покидати пляж.

Відео вибуху в порту Бердянська

У Бердянську в березні знищили вороже судно

Росія, хоч і позбавила Україну виходу до Азовського моря, однак ЗСУ не дозволяють окупантам вільно дихати. У березні наші військові завдали ворогу потужного удару.

24 березня повідомлялося, що Збройні Сили України знищили у порту Бердянська ворожий десантний корабель "Орськ" чорноморського флоту держави-агресорки.

Згодом пресслужба Військово-морських Сил ЗСУ уточнила, що українські захисники пошкодили 2 ворожі судна у Бердянську. Виявилося, що їхні капітани ще у 2014 році зрадили Україну й перейшли на бік окупантів.

25 березня у Генштабі ЗСУ уточнили, що нашим воїнам вдалося вразити не "Орськ", а великий десантний корабель "Саратов". Його було знищено за допомогою агентів у Росії.

Вибухи на окупованих територіях Запоріжжя

У травні на тимчасово окупованих територіях України, зокрема Запоріжжя, почастішали вибухи. За однією з версій, російське керівництво проводить чистки серед колаборантів, які не виконують поставлені цілі.

Один з таких інцидентів стався 22 травня в тимчасово окупованому Енергодарі. Тоді прогримів вибух у під'їзді, де живе матір гауляйтера міста – Андрія Шевчика. Зрадник та двоє його охоронців потрапили в реанімацію.

Ще один вибух прогримів 30 травня у центрі тимчасово окупованого Мелітополя. За попередніми даними, було підірвано автомобіль. Російські окупанти не розголошують імен постраждалих, однак місцеві ЗМІ інформували, що це може бути племінниця гауляйтера Євгена Балицького.

Після вибуху в Мелітополі колаборантка Галина Данильченко захотіла піти у відставку, адже побоюється через своє життя.

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