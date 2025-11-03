Нардепу ІХ созыва грозит пожизненное заключение: о ком идет речь и что натворил

В суд направили обвинительный акт в отношении народного депутата IX созыва. Чиновнику инкриминировали государственную измену, коллаборационную деятельность и завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах.

Детали дела сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генрокурора. Правоохранители не называют имя фигуранта, однако, вероятно, речь идет о Евгении Шевченко.

Что натворил подозреваемый нардеп?

Госизмена и коллаборационная деятельность

По данным следствия, нардеп системно распространял через соцсети информацию, соответствующую российским пропагандистским нарративам.

Она была направлена на дискредитацию органов государственной власти Украины, международных партнеров и процессов евроинтеграции. Такие действия подозреваемого способствовали дестабилизации ситуации внутри страны.

К слову, в Офисе Генпрокурора не назвали имя фигуранта, однако, по данным общественного движения "Честно", речь идет о Евгении Шевченко.

Завладение чужим имуществом путем обмана

Кроме того, обвиняемый использовал личные контакты с представителями политического руководства Беларуси, чтобы организовать заключение контракта на поставку минеральных удобрений между двумя субъектами хозяйствования.

После мужчина создал искусственное препятствие в выполнении условий, сообщив поставщикам ложную информацию о якобы отказе Белорусской железной дороги осуществить перевозку продукции.

Нардеп предложил "решить вопрос", навязав заключение договора о предоставлении юридических услуг с физическим лицом-предпринимателем – собственным сыном. Поэтому в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года на его счет перечислили 14,5 миллиона гривен за услуги, которые фактически не предоставлялись.



Подозреваемый нардеп ІХ созыва/ Фото ОГП

Сторона защиты ознакомилась с материалами досудебного расследования ГБР при оперативном сопровождении СБУ, а прокурор утвердил обвинительный акт, который направили для рассмотрения в суд.

Обвиняемому грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Справка: Евгений Шевченко – бывший "Слуга народа", а ныне член группы "Восстановление Украины". Политик активно лоббировал московский патриархат, подал более 200 поправок к законопроекту о его запрете и систематически затягивал рассмотрение документа. Во время войны фигурант неоднократно приходил в парламент в форме ВСУ, хотя не является военным, а также пропустил более половины голосований с начала 2022 года до мая 2023 года, пишет "Честно".

