Нардепу ІХ созыва грозит пожизненное заключение: о ком идет речь и что натворил
- Народному депутату IX созыва инкриминируют государственную измену, коллаборационную деятельность и завладение чужим имуществом.
- Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, обвинительный акт направлен в суд.
В суд направили обвинительный акт в отношении народного депутата IX созыва. Чиновнику инкриминировали государственную измену, коллаборационную деятельность и завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах.
Детали дела сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генрокурора. Правоохранители не называют имя фигуранта, однако, вероятно, речь идет о Евгении Шевченко.
Смотрите также Подозревают в государственной измене: СБУ задержала и арестовала нардепа от ОПЗЖ
Что натворил подозреваемый нардеп?
Госизмена и коллаборационная деятельность
По данным следствия, нардеп системно распространял через соцсети информацию, соответствующую российским пропагандистским нарративам.
Она была направлена на дискредитацию органов государственной власти Украины, международных партнеров и процессов евроинтеграции. Такие действия подозреваемого способствовали дестабилизации ситуации внутри страны.
К слову, в Офисе Генпрокурора не назвали имя фигуранта, однако, по данным общественного движения "Честно", речь идет о Евгении Шевченко.
- Завладение чужим имуществом путем обмана
Кроме того, обвиняемый использовал личные контакты с представителями политического руководства Беларуси, чтобы организовать заключение контракта на поставку минеральных удобрений между двумя субъектами хозяйствования.
После мужчина создал искусственное препятствие в выполнении условий, сообщив поставщикам ложную информацию о якобы отказе Белорусской железной дороги осуществить перевозку продукции.
Нардеп предложил "решить вопрос", навязав заключение договора о предоставлении юридических услуг с физическим лицом-предпринимателем – собственным сыном. Поэтому в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года на его счет перечислили 14,5 миллиона гривен за услуги, которые фактически не предоставлялись.
Подозреваемый нардеп ІХ созыва/ Фото ОГП
Сторона защиты ознакомилась с материалами досудебного расследования ГБР при оперативном сопровождении СБУ, а прокурор утвердил обвинительный акт, который направили для рассмотрения в суд.
Обвиняемому грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества,
– говорится в сообщении правоохранителей.
Справка: Евгений Шевченко – бывший "Слуга народа", а ныне член группы "Восстановление Украины". Политик активно лоббировал московский патриархат, подал более 200 поправок к законопроекту о его запрете и систематически затягивал рассмотрение документа. Во время войны фигурант неоднократно приходил в парламент в форме ВСУ, хотя не является военным, а также пропустил более половины голосований с начала 2022 года до мая 2023 года, пишет "Честно".
Кого еще подозревают в госизмене?
- Напомним, ранее суд продлил меру пресечения для нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Его вместе с экс-помощником обвиняют в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины. Также Шуфричу инкриминируют государственную измену.
- Кроме того, избрана мера пресечения для Вадима Новинского – экс-нардепа нескольких созывов от запрещенной ОПЗЖ, беглого олигарха и "куратора" РПЦ в Украине. Его подозревают в государственной измене и разжигании религиозной вражды.