Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований. Имя фигуранта там не называют, однако из материалов дела следует, что речь идет о Вадиме Новинском.

Какую меру пресечения избрали Новинскому?

По материалам расследования ГБР, суд избрал меру пресечения Новинскому – содержание под стражей.

Ранее ему заочно сообщили о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений, совершенных должностным лицом.

Интересно! Максимальное наказание за совершение таких действий – лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Назначенные следователем комплексные судебные психолого-лингвистические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности нардепа в интересах страны-агрессора.

Чем занимался Новинский?

Как установило следствие, с самого начала вооруженной агрессии России против Украины, еще с 2014 года, Новинский продвигал враждебные нарративы через интервью в СМИ, публичных выступлениях, а также в сообщениях на собственном сайте и в соцсетях.

Депутат пытался формировать в украинском обществе антивластные и пророссийские настроения, оправдывать российскую агрессию и тому подобное,

– говорится в сообщении ГБР.

Кроме того, фигурант выполнял указания главы РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева). Новинский в течение длительного времени поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении, то есть был так называемым "куратором" от РПЦ и фактически представителем религиозной организации иностранного государства в Украине.

В то же время экс-нардеп систематически осуществлял публичные выступления с признаками религиозной нетерпимости и вражды, действуя в поддержку внешней политики страны-агрессора.

После начала полномасштабного вторжения он сложил полномочия и сейчас скрывается за границей. Однако Новинский продолжает осуществлять информационное воздействие, направленное на:

вред суверенитету Украины, ее государственной и информационной безопасности;

достижение военно-политических целей руководством России;

предоставление государству-агрессору помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в информационной сфере.

Что еще известно о Новинском?