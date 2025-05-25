Новинский жалуется на преследование христиан в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Новинского на YouTube-канале Такера Карслона.

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Такер Карлсон взял интервью у Вадима Новинского

В разговоре с Карлсоном Новинский говорил о якобы "притеснениях христиан" со стороны украинской власти, вспоминая, в частности, законодательные инициативы, направленные против УПЦ МП. Он обвинил государство в том, что против отдельных иерархов церкви открывают якобы "сфабрикованные дела".

Среди прочего, Новинский привел в пример дела против митрополита Арсения из Святогорской лавры, которого обвиняют в незаконном разглашении данных о позициях ВСУ, и митрополита Феодосия из Черкасской епархии – подозреваемого в госизмене.

Также экс-нардеп пожаловался, что западные медиа долго "не публиковали правду об УПЦ МП", но сейчас якобы "ситуация изменилась". Отдельную благодарность он выразил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу – за то, что тот еще в должности конгрессмена обращал внимание на якобы религиозные преследования" в Украине.

Справка: Новинский оставил мандат народного депутата в июле 2022 года. В январе 2023 года его включили в санкционный список Украины. Часть его активов арестована. Он также является соучредителем финансово-промышленной группы "Смарт-Холдинг".