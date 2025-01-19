Для Украины очень важно наказать всех, кто причастен к сговору с Россией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на советника по коммуникациям ГБР Татьяну Сапьян в эфире телемарафона.

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Как будут пытаться наказать Новинского

Следствие догадывается, в какой именно стране находится подозреваемый. Будет делаться все, чтобы вернуть его в Украину.

Конечно, что все рычаги, которые только возможны в контексте международного юридического сотрудничества, будут привлечены, чтобы вернуть его,

– отметила Сапьян.

Суд может вынести приговор, а подозреваемого задержат позже. Она подчеркнула, что для Украины очень важно, чтобы были наказаны все, кто был причастен к подрыву ее безопасности как во время полномасштабного вторжения так и перед ним.

Напомним, Вадиму Новинскому, бывшему народному депутату и куратору от РПЦ в Украине, сообщено о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия граждан. Новинский распространял идеологию "русского мира" и использовал законодательную инициативу для сохранения влияния РПЦ в Украине; после начала вторжения сбежал за границу.