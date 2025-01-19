Для України дуже важливо покарати усіх, хто причетний до змови з Росією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на радницю з комунікацій ДБР Тетяну Сапьян у ефірі телемарафону.

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Як намагатимуться покарати Новинського

Слідство здогадується, у якій саме країні перебуває підозрюваний. Робитиметься усе, щоб повернути його в Україну.

Звичайно, що всі важелі, які тільки можливі в контексті міжнародної юридичної співпраці, будуть залучені, щоб повернути його,

– зазначила Сапьян.

Суд може винести вирок, а підозрюваного затримають пізніше. Вона підкреслила, що для України дуже важливо, щоб були покарані усі, хто був причетний до підриву її безпеки як під час повномасштабного вторгнення, так і перед ним.

Нагадаємо, Вадиму Новинському, колишньому народному депутату і куратору від РПЦ в Україні, повідомлено про підозру в державній зраді та порушенні рівноправності громадян. Новинський поширював ідеологію "русского мира" і використовував законодавчу ініціативу для збереження впливу РПЦ в Україні; після початку вторгнення втік за кордон.