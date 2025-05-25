Новинський скаржиться на переслідування християн в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Новинського на YouTube-каналі Такера Карслона.

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Такер Карлсон узяв інтерв'ю у Вадима Новинського

У розмові з Карлсоном Новинський казав про нібито "утиски християн" з боку української влади, згадуючи, зокрема, законодавчі ініціативи, спрямовані проти УПЦ МП. Він звинуватив державу в тому, що проти окремих ієрархів церкви відкривають буцімто "сфабриковані справи".

Серед іншого, Новинський навів за приклади справи проти митрополита Арсенія зі Святогірської лаври, якого звинувачують у незаконному розголошенні даних про позиції ЗСУ, та митрополита Феодосія з Черкаської єпархії – підозрюваного у держзраді.

Також екснардеп поскаржився, що західні медіа довго "не публікували правду про УПЦ МП", але зараз нібито "ситуація змінилася". Окрему подяку він висловив віцепрезиденту США Джей Ді Венсу – за те, що той ще на посаді конгресмена звертав увагу на нібито релігійні переслідування" в Україні.

Довідка: Новинський залишив мандат народного дептата у липні 2022 року. У січні 2023 року його включили до санкційного списку України. Частину його активів арештовано. Він також є співзасновником фінансово-промислової групи "Смарт-Холдинг".