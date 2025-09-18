Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне бюро розслідувань. Ім'я фігуранта там не називають, однак з матеріалів справи випливає, що йдеться про Вадима Новинського.

Який запобіжний захід обрали Новинському?

За матеріалами розслідування ДБР, суд обрав запобіжний захід Новинському – тримання під вартою.

Раніше йому заочно повідомили про підозру в державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань, скоєних службовою особою.

Цікаво! Максимальне покарання за вчинення таких дій – позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Призначені слідчим комплексні судові психолого-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності нардепа в інтересах країни-агресорки.

Чим займався Новинський?

Як встановило слідство, від самого початку збройної агресії Росії проти України, ще з 2014 року, Новинський просував ворожі наративи через інтерв'ю в ЗМІ, публічних виступах, а також у дописах на власному сайті та в соцмережах.

Депутат намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, виправдовувати російську агресію тощо,

– йдеться в повідомленні ДБР.

Окрім того, фігурант виконував вказівки очільника РПЦ патріарха Кирила (Гундяєва). Новинський протягом тривалого часу підтримував із ним тісне спілкування та перебував у його ієрархічному підпорядкуванні, тобто був так званим "куратором" від РПЦ і фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні.

Водночас екснардеп систематично здійснював публічні виступи з ознаками релігійної нетерпимості та ворожнечі, діючи на підтримку зовнішньої політики країни-агресорки.

Після початку повномасштабного вторгнення він склав повноваження та наразі переховується за кордоном. Однак Новинський продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на:

шкоду суверенітетові України, її державній та інформаційній безпеці;

досягнення військово-політичних цілей керівництвом Росії;

надання державі-агресорці допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері.

Що ще відомо про Новинського?