Тогда принимался закон в отношении церквей Московского патриархата. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

Как Парубий выгонял Новинского из президиума?

В сети вспомнили одно из самых известных видео с экс-спикером парламента Украины Андреем Парубием. Он выгонял из президиума Верховной Рады Вадима Новинского.

Отойди от меня, нечисть!

– обращался Парубий к нему.

Парубий выгоняет Новинского из президиума Верховной Рады: смотрите видео

Это видео датировано 17 января 2019 года. Тогда Верховная Рада принимала закон, который позволяет приходам Московского патриархата переходить в Православную церковь Украины.

Что известно об убийстве Андрея Парубия во Львове?