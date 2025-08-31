Тогда принимался закон в отношении церквей Московского патриархата. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.
Как Парубий выгонял Новинского из президиума?
В сети вспомнили одно из самых известных видео с экс-спикером парламента Украины Андреем Парубием. Он выгонял из президиума Верховной Рады Вадима Новинского.
Отойди от меня, нечисть!
– обращался Парубий к нему.
Парубий выгоняет Новинского из президиума Верховной Рады: смотрите видео
Это видео датировано 17 января 2019 года. Тогда Верховная Рада принимала закон, который позволяет приходам Московского патриархата переходить в Православную церковь Украины.
Что известно об убийстве Андрея Парубия во Львове?
Во Львове во Франковском районе 30 августа 2025 года убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. В результате полученных травм он погиб на месте.
Убийца был одет как курьер Glovo и несколько раз выстрелил в свою жертву. В городе объявлена спецоперация "Сирена". Это означает больше патрулей, блокпостов.
Убийство Андрея Парубия было тщательно спланированным, продолжается расследование с привлечением сил безопасности, сообщил Зеленский.
К месту убийства приносят цветы и зажигают лампадки.